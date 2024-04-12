Фото: Ростов ру

В Ростове врачи жизнь 42-летней женщине с редкой формой беременности. Об этом сообщили в региональном Минздраве 12 апреля.Горожанка узнала о беременности и пошла к врачу, чтобы это подтвердить. Во время УЗИ выяснилось, что плодное яйцо прикрепилось не в полости матки, а в цервикальном канале ее шейки. Такое расположение не позволяет развиваться плоду. Кроме того, из-за этого жизнь матери была под угрозой. Местную жительницу в срочном порядке госпитализировали.До недавнего времени при таком диагнозе решением являлась срочная экстирпация матки, то есть ее удаление. Это помогало спасти женщине жизнь. Однако после такой операции нельзя было стать матерью. Ростовские врачи решили, что пойдут по другому сценарию.Пациентке сначала провели эмболизацию - прекратили кровоток по некоторым артериальным сосудам. Затем женщину прооперировали и эвакуировали плодное яйцо. Это позволило сохранить ростовчанке жизнь и здоровую матку.Женщина сможет стать матерью после реабилитации.