Фото: Дондей

В Ростове сломавшийся автобус парализовал движение на центральном рынке. Инцидент случился утром 3 сентября на переулке Соборном.В час-пик автобуса подъезжал к конечной остановке на Центральном рынке. В нескольких метрах от пункта назначения он заглох. Общественный транспорт остался стоять на месте в переулке с односторонним движением. Из-за припаркованных на обочине машин другие авто не могут объехать габаритный транспорт.Постепенно за сломавшимся автобусов стала образовываться пробка. Когда будет убран неработающий транспорт с дороги не известно. По всей вероятности участники дорожного инцидента доедут до своих мест назначения с опозданием.