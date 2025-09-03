Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове сломавшийся автобус парализовал движение на центральном рынке

В Ростове сломавшийся автобус парализовал движение на центральном рынке
В Ростове сломавшийся автобус парализовал движение на центральном рынке. Инцидент случился утром 3 сентября на переулке Соборном.

В час-пик автобуса подъезжал к конечной остановке на Центральном рынке. В нескольких метрах от пункта назначения он заглох. Общественный транспорт остался стоять на месте в переулке с односторонним движением. Из-за припаркованных на обочине машин другие авто не могут объехать габаритный транспорт.

Постепенно за сломавшимся автобусов стала образовываться пробка. Когда будет убран неработающий транспорт с дороги не известно. По всей вероятности участники дорожного инцидента доедут до своих мест назначения с опозданием.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.