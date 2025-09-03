Новости
В Ростовской области поезда задержались из-за сбитых дронов

Ночью 3 сентября в Ростовской области сбили 25 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Один из дронов упал на железнодорожный участок в Чертковском районе. Из-за повреждения путей между станциями Россошь и Лихая поезда задержались на 4,5 часа.

Губернатор Юрий Слюсарь заявил, что пассажиров и сотрудников вокзала эвакуировали из-за неразорвавшегося снаряда, упавшего на крышу. Никто не пострадал.

Чтобы узнать статус рейса, посетите официальный сайт компании или позвоните по бесплатному номеру: 8-800-775-00-00. Если поезд задержится более чем на четыре часа, пассажирам будет предоставлено питание.
