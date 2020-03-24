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В Ростове-на-Дону из-за коронавируса под наблюдением находятся 1 463 человека

В Ростове-на-Дону из-за коронавируса под наблюдением находятся 1 463 человека
В Ростове-на-Дону за сутки на 256 человек увеличилось количество людей, находящихся под наблюдением из-за пандемии коронавируса. По состоянию на 27 марта врачи следят за состоянием здоровья 1 463 человек, в том числе 84 детей.

В инфекционный модуль городской больницы № 1 имени Семашко помещены 11 пациентов. В обсерватор изолированы 14 человек. За прошедшие сутки из-под наблюдения выбыли 43 человека, в том числе трое из инфекционного отделения ЦГБ, их анализы на коронавирус дважды показали отрицательные результаты.

Напомним, в Ростовской области уже зарегистрировано два случая заболевания коронавирусом. Инфекцию выявили у ростовчанки, вернувшейся из Таиланда, и жителя Азова, который приехал из Франции.

Теги: пандемия коронавируса коронавирус коронавирус в Ростове-на-Дону

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