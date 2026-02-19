В Ростове возможен рост тарифов на проезд в новых автобусах «МАЗ»
В Ростове-на-Дону обновили автобусный парк. Компания «Ростовпассажиртранс» подписала договор лизинга на 90 новых автобусов, из которых 70 рассчитаны на большую вместимость, а 20 — на особо большую.
Новые машины марки «МАЗ» должны прибыть до 30 апреля, и к концу весны обновлённый автопарк выйдет на маршруты.
Компания заключила договор напрямую, сумма которого составила 2,4 миллиарда рублей. Обновление автопарка повлечёт дополнительные расходы, включая содержание автобусов, оплату труда шоферов, страхование, налоги и износ техники. Поскольку техника новая, потребуется обслуживание по современным стандартам, что также повысит затраты.
Чтобы не понести убытки, «Ростовпассажиртранс», возможно, рассмотрит повышение стоимости проезда.
Перевозчик обслуживает свыше десяти маршрутов, соединяющих центр города с Западным и Северным районами.