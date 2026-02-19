В Ростове возможен рост тарифов на проезд в новых автобусах «МАЗ»

Фото: Городская администрация города

В Ростове-на-Дону обновили автобусный парк. Компания «Ростовпассажиртранс» подписала договор лизинга на 90 новых автобусов, из которых 70 рассчитаны на большую вместимость, а 20 — на особо большую.Новые машины марки «МАЗ» должны прибыть до 30 апреля, и к концу весны обновлённый автопарк выйдет на маршруты.Компания заключила договор напрямую, сумма которого составила 2,4 миллиарда рублей. Обновление автопарка повлечёт дополнительные расходы, включая содержание автобусов, оплату труда шоферов, страхование, налоги и износ техники. Поскольку техника новая, потребуется обслуживание по современным стандартам, что также повысит затраты.Чтобы не понести убытки, «Ростовпассажиртранс», возможно, рассмотрит повышение стоимости проезда.Перевозчик обслуживает свыше десяти маршрутов, соединяющих центр города с Западным и Северным районами.