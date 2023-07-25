Алексей Логвиненко: К концу 2023 года транспортные предприятия Ростова обновят парк почти на 200 автобусов

Фото: Администрация Ростова

Парк МУП МТК «Ростовпассажиртранс» пополнился 25 новыми автобусами. Современные машины большого класса МАЗ полностью соответствуют требованиям к городскому пассажирскому транспорту.В них есть кондиционеры и приспособления для перевозки маломобильных групп населения, а также терминал для безналичной оплаты, автоинформаторы, электронное информационное табло и система видеонаблюдения в салоне.Администрация Ростова не останавливается на этом. Власти города продолжают планомерную работу по улучшению качества транспортного обслуживания жителей и гостей донской столицы.- Перед транспортными предприятиями ставится задача по обновлению подвижного состава, обслуживающего муниципальные маршруты, - подчеркнул глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.Новые автобусы появятся на маршрутах, обслуживающих Западный и Северный жилые массивы, Военвед и Сельмаш. Транспорт выйдет на линию 1 августа.К этой дате планируется увеличить число новых низкопольных автобусов (до 80 штук) и автобусов, выпущенных не более четырех лет назад (67 штук).Помимо этого, до конца 2023 года в донской столице закупят 42 автобуса, 20 электробусов и 6 зарядных станций. Приобретения обойдутся в 1,7 миллиарда рублей. Расходы покроют средства федерального, областного и городского бюджетов.- Таким образом, до конца года наши транспортники обновят свой автобусный парк почти на 200 единиц техники. А общий объем инвестиций в систему пассажирских перевозок автомобильным транспортом до конца 2023 года составит 3,5 миллиарда рублей, - резюмировал глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.