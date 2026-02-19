В Таганрогском заливе спасатели помогли псу, который застрял на дрейфующей льдине

Фото: ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ».

В Таганрогском заливе спасатели оказали помощь собаке, оказавшейся в беде на дрейфующей льдине. Эта информация была предоставлена ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ».Инцидент произошел 19 февраля, когда обширная льдина отделилась от берега. На ней оказался пес, лишенный возможности самостоятельно покинуть ледяное окружение. На помощь животному оперативно прибыли спасатели.Сотрудники экстренных служб, используя подвижные льдины в районе яхт-клуба, смогли выбрать более короткий маршрут к ледяному островку, где находилась собака, поскольку прямой путь был бы значительно длиннее.Спасателям удалось успешно поймать животное, но путь к берегу оказался сопряжен с трудностями. Из-за скользкого и ненадежного льда один из спасателей, удерживая собаку, едва не упал в воду.К счастью, все завершилось благополучно. Собаку благополучно вернули на сушу и отпустили.