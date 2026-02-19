Спустя три месяца поисков в Рязани нашли живым пропавшего жителя Шахт

Фото: Соцсети

Житель Ростовской области, который считался пропавшим без вести, был найден живым в Рязани. Поиски мужчины длились три месяца.В начале декабря прошлого года Михаил Паршин, уроженец города Шахты, перестал выходить на связь. Как рассказала племянница пропавшего изданию DonDay, у Михаила есть проблемы со здоровьем: он глухонемой и является инвалидом второй группы. Мужчина проживает в поселке Фрунзе вместе с сестрой и племянниками.Племянница Михаила пояснила, что ее дядя склонен к тому, чтобы периодически уходить из дома. Ранее его находили в других населенных пунктах, включая Рязань. Из-за повторяющихся случаев исчезновения родные приняли решение сделать ему татуировку с адресом проживания на правом плече.В начале февраля текущего года близкие Михаила получили звонок из другого региона. Им сообщили, что мужчину видели в электричке, следовавшей по маршруту Москва - Рязань. Сестра Михаила незамедлительно отправилась в Рязань. При встрече на железнодорожной станции мужчина был удивлен и очень обрадовался.Как выяснилось, Михаил по собственной инициативе помогал людям на станции в Рязани. Он оказывал помощь пассажирам, загружая им тяжелые сумки и чемоданы, а также выполнял различную работу на территории вокзала.В настоящее время Михаил вместе с сестрой находятся в пути, возвращаясь в родной город Шахты.