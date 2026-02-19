В Железнодорожном районе Ростова отменили режим ЧС, введенный после атаки дронов

Фото: Donday

[img=left]https://rostov.ru/uploads/posts/2026-02/1771503792__spgsvsfevg.jpg[/imgПервый заместитель главы администрации Ростова-на-Дону Тарас Дядьков сообщил в своих социальных сетях об отмене режима локальной чрезвычайной ситуации в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону. Режим был введен в декабре прошлого года после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).Напомним, в ночь на 15 декабря Ростовская область подверглась массированной атаке дронов. Над девятью районами и тремя городами области, включая Ростов, были сбиты беспилотники.В результате падения обломков БПЛА в Ростове-на-Дону вспыхнули две легковые машины, припаркованные у частного дома. Хозяин дома, пытаясь самостоятельно потушить огонь, получил ожоги рук. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, а пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь. Также сообщалось, что на улице Всесоюзной обломками было повреждено кровельное покрытие частного дома. 15 декабря на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (КЧС) было принято решение о введении режима локального ЧС в Железнодорожном районе.Сегодня, 19 февраля, на очередном заседании КЧС было принято решение об отмене данного режима. Причиной послужило полное выполнение всех восстановительных работ. В поврежденных домах полностью заменены разбитые стеклопакеты и металлочерепица. Кроме того, все пострадавшие граждане получили положенные им выплаты и пособия.