В Волгодонске парень стрелял в прохожих и детей из окна многоэтажки

Фото: DonDay

В городе Волгодонске возбуждено уголовное дело в отношении парня, который стрелял в прохожих и детей. Хулигана задержали 19 февраля.Ранее в сети массово распространили видеоролик, где неизвестный стреляет из окна девятого этажа. Мимо в этот момент проходили люди, включая детей. К счастью, парня быстро нашли. Им оказался 19-летний местный житель. Как выяснилось, оружие в его руках было пластмассовым.- Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», - сообщили в СУ СК по Ростовской области.Теперь парню может грозить штраф от 300 до 500 тысяч рублей, вплоть до лишения свободы до пяти лет.