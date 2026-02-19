Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Волгодонске парень стрелял в прохожих и детей из окна многоэтажки

В Волгодонске парень стрелял в прохожих и детей из окна многоэтажки
В городе Волгодонске возбуждено уголовное дело в отношении парня, который стрелял в прохожих и детей. Хулигана задержали 19 февраля.

Ранее в сети массово распространили видеоролик, где неизвестный стреляет из окна девятого этажа. Мимо в этот момент проходили люди, включая детей. К счастью, парня быстро нашли. Им оказался 19-летний местный житель. Как выяснилось, оружие в его руках было пластмассовым.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», - сообщили в СУ СК по Ростовской области.

Теперь парню может грозить штраф от 300 до 500 тысяч рублей, вплоть до лишения свободы до пяти лет.
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика