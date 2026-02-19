Новости
Жители Левенцовки в Ростове-на-Дону жалуются на кромешную тьму по улице Ткачева

На улице Ткачева в Ростове-на-Дону не работают фонари. Местные жители столкнулись с этим еще 9 февраля.

Темно как в пешеходных зонах, так и на автодороге. Жители беспокоятся, что это станет причиной аварии. Кроме того, людям попросту неудобно и небезопасно возвращаться в свои дома, когда по пути хоть глаз выколи.

На вопросы и жалобы администрация дает неутешительный ответ: ремонт ожидается с апреля по сентябрь из-за проблем с договорами на содержание сетей.

После потепления температура в городе 19 сентября снова опустилась до -2. Горожане со страхом ждут конца рабочего дня, когда им придется идти не просто в темноте, но и по гололеду.
Фото: Donday
