Жители Левенцовки в Ростове-на-Дону жалуются на кромешную тьму по улице Ткачева

Фото: Donday

На улице Ткачева в Ростове-на-Дону не работают фонари. Местные жители столкнулись с этим еще 9 февраля.Темно как в пешеходных зонах, так и на автодороге. Жители беспокоятся, что это станет причиной аварии. Кроме того, людям попросту неудобно и небезопасно возвращаться в свои дома, когда по пути хоть глаз выколи.На вопросы и жалобы администрация дает неутешительный ответ: ремонт ожидается с апреля по сентябрь из-за проблем с договорами на содержание сетей.После потепления температура в городе 19 сентября снова опустилась до -2. Горожане со страхом ждут конца рабочего дня, когда им придется идти не просто в темноте, но и по гололеду.