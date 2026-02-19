Новости
Скончался ветеран пожарной охраны Ростовской области

Скончался ветеран пожарной охраны Ростовской области. 18 февраля после борьбы с продолжительной болезнью не стало Михаила Ерофеева.

Мужчина скончался на 81-м году жизни. На его счету - сотни потушенных пожаров и десятки спасенных жизней. Он закончил свою службу более 30 лет назад в должности заместителя начальника штаба пожаротушения Ростовской области. Являлся мастером спорта по пожарно-прикладному спорту, в 80-х годах - тренером сборной Ростовской области.

Церемония прощания с Михаилом Павловичем пройдёт 20 февраля в 12:00 по адресу: г. Семикаракорск, 1-й переулок, д. 54.
Фото: МЧС РО
