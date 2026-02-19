Новости
Уголовное дело возбудили по факту трагедии с подрывом гранаты в Неклиновском районе

Уголовное дело возбудили по факту трагедии с подрывом гранаты в Неклиновском районе. Утром 19 февраля в селе Николаевка, во время обыска в доме по переулку Кутузовский, сотрудники пытались задержать 44-летнего мужчину, находившегося в розыске.

По информации, полученной от Следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области, разыскиваемый оказал активное сопротивление. В ходе задержания у него оказалась граната, которую он привел в действие. В результате взрыва мужчина погиб на месте.

Инцидент не обошелся без пострадавших среди правоохранителей. Двое сотрудников были доставлены в городскую больницу Таганрога. По сообщению медиков, одному из полицейских уже проведена успешная операция, второй находится под наблюдением врачей в стационаре.

Следственный комитет по Ростовской области подтвердил возбуждение уголовного дела. Действия мужчины квалифицированы по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». На данный момент ведется расследование для полного выяснения всех обстоятельств происшествия.
Фото: СУ СКР по Ростовской области
