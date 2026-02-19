Новости
В небе над Азовским морем сбили 10 беспилотников

Над Азовским морем в небе сбили 10 беспилотников. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Беспилотники сбили с 16:00 до 20:00 силами ПВО. Всего на территории РФ сбили 34 дрона. В том числе 12 – над территорией Краснодарского края, 10 – над акваторией Азовского моря, 7 – над акваторией Черного моря, 4 – над территорией Республики Крым, 1 – над территорией Белгородской области.

Напомним, в Ростовской области была объявлена беспилотная опасность 19 февраля.
