Ростов закупит в лизинг 90 новых автобусов за 2,7 млрд рублей после прошлого срыва торгов

После срыва прошлых торгов Ростов-на-Дону арендует в лизинг 90 современных автобусов за 2,7 млрд рублей. Информация об организации конкурсных торгов размещена на сайте госзакупок.Муниципальная компания «Ростовпассажиртранс», выступающая в роли инициатора, планирует аренду 90 новых автобусов на общую сумму в 2,7 миллиарда рублей. Это обновление парка предусматривает лизинг 20 автобусов-«гармошек» с увеличенной вместимостью (свыше 152 человек) и 70 машин, работающих на метане (более 90 пассажиров). Техника должна быть произведена не раньше 2025 года, иметь низкий пол и отвечать экологическим требованиям не ниже класса «Евро-5». Обязательно наличие систем видеонаблюдения, оповещения пассажиров и климат-контроля.Период аренды техники установлен до конца 2028 года, после чего заказчик получает возможность выкупа каждого автобуса по остаточной стоимости в 1,2 тысячи рублей.Приём заявок на участие в тендере открыт до 29 января 2026 года.Важно отметить, что предыдущий аукцион на лизинг 70 автобусов, объявленный в конце 2025 года, был признан несостоявшимся из-за отсутствия претендентов. Данные торги были инициированы в ноябре 2025 года. По информации портала «Городской транспорт», предполагалось, что новые машины выйдут на линии до 1 марта 2026 года, заменив автобусы выпуска 2014-2015 годов, чей срок эксплуатации истёк.