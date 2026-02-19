С монумента «Стела Славы» в Кумженской роще отвалилась мраморная плитка

Фото: СоцСети

В Ростове у «Стелы Славы» в Кумженской роще отвалилась отделочная плитка. Снимки разместили в соцсетях местные жители.Во время прогулки жители заметили, что один из мемориалов начал разрушаться. У монумента обвалилась облицовочная плитка, не хватает крупных частей мрамора. Рядом валяются куски плитки.Люди подозревают, что причиной разрушения стала непогода в донской столице. Ранее в Ростове прошел сильный ледяной дождь. Осадки могли повредить конструкции, если они были закреплены непрочно или износились. Люди возмущены, что за памятником не уследили.Приближается также День защитника Отечества. Многие захотят принести цветы к мемориалу, а увидят лишь облезшие конструкции.Кумженский мемориал — это памятник истории и мемориальный комплекс в Кумженской роще. Воздвигнут в 1983 году в честь воинов Красной армии, освобождавших город от немецко-фашистских захватчиков в 1941 и в 1943 годах.