Подстреленному хаски из Ростовской области нашли новый дом и любящую семью

Фото: приют Феникс

История хаски по кличке Бельчик, которого бросили на морозе с пулевым ранением, получила счастливое продолжение. Животное, едва не погибшее от рук жестоких людей, нашло новый дом и любящих хозяев. Информацией поделился портал DonDay, ссылаясь на приют «Феникс», откуда Бельчика забрали сразу после выписки из больницы.Напомним, что в начале февраля в городе Азове, в микрорайоне Мичуринец-3, был обнаружен исхудавший пес. Метис лайки и хаски вышел к людям на трассу возле кафе. Первоначально предполагалось, что травмы собака получила в результате ДТП. Однако медицинское обследование в больнице выявило, что у Бельчика, как назвали пса, в теле находилась пуля, а также диагностирован перелом таза.В клинике ветеринары провели операцию. Хирургическое вмешательство прошло успешно, однако повреждения спинного мозга оказались настолько серьезными, что шансы на восстановление подвижности задних конечностей были минимальны.Несмотря на то, что Бельчик должен был попасть в приют после всех необходимых процедур, произошло неожиданное – его забрала семья. Сотрудники приюта «Феникс» отмечают, что содержание неходячей собаки в условиях приюта – это, по сути, медленное угасание. Такие животные требуют круглосуточного ухода, внимания, а также помощи в элементарных вещах, таких как отправление естественных нужд, выполняемых мануально. Без должного ухода у таких собак отказывают почки, образуются пролежни, которые могут стать источником инфекции. Обеспечить необходимую помощь подобным животным крайне сложно, особенно в условиях приюта.Однако в последний момент произошло настоящее чудо. Одна неравнодушная женщина, узнав о судьбе Бельчика из публикации в интернете, решила взять его к себе. Увидев пса, она поняла, что именно ему должна помочь. Женщина связалась с приютом, чтобы взять на себя заботу о Бельчике, даже если это будет временно, чтобы дать ему шанс на восстановление.После обсуждения с мужем пара приняла решение забрать собаку. Несмотря на текущую инвалидность Бельчика, новая семья надеется, что благодаря их заботе и поддержке он сможет встать на ноги и будет счастливо жить.Приют «Феникс» продолжает оказывать поддержку Бельчику, помогая с лечением. Сейчас собаке необходимы дорогостоящие лекарства и специальные ходунки для реабилитации.