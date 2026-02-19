Затор на М-4 в Ростовской области достиг 17 километров из-за работ и непогоды

Фото: Яндекс.Карты

Транспортный коллапс на М-4 в Ростовской области - пробка выросла до 17 километров, парализовав движение от хутора Сусол до хутора Веселый.По воспоминаниям очевидцев и данным мониторинга, в обеденное время 19 февраля затор составлял около 10 км. К вечеру ситуация резко ухудшилась — пробка увеличилась почти вдвое.Эксперты советуют водителям: проверяйте карты в реальном времени, выбирайте объездные пути и воздерживайтесь от поездок, если возможно.