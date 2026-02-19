Фото: нейросеть

Правила поступления в педвузы Ростовской области изменятся в 2026 году. Минпросвещения введет профильный предмет на ЕГЭ вместо обществознания. Об этом заявляет глава ведомства Сергей Кравцов РИА «Новости».Раньше, чтобы поступить на преподавателя, нужно было сдавать обществознание. Теперь можно будет выбрать любой профильный предмет. Изменения коснутся донских вузов, таких как ЮФУ, ДГТУ, РГЭУ (РИНХ) и многих других с 1 сентября 2026 года. Абитуриенты будут сдавать математику, физику, астрономию, информатику, химию, биологию, русский язык или литературу. Выбор предмета будет зависеть от того, какой профиль выберет поступающий.Под новое правило попадают учащиеся, которые будут поступать в 2027-2028 годах.