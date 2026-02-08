В Ростове-на-Дону определили победителя тендера на лизинг 90 новых автобусов

Фото: соцсети

В Ростове-на-Дону подведены итоги тендера на аренду 90 новых автобусов для нужд муниципальной транспортной компании «Ростовпассажиртранс». Победителем конкурса стала компания «Сбербанк Лизинг». Об этом сообщается на официальном сайте госзакупок.Напомним, что повторный тендер на поиск арендодателя общественного транспорта был объявлен в январе 2025 года. Организация планировала взять в лизинг 90 современных автобусов сроком до конца 2028 года. По условиям контракта, после окончания срока аренды «Ростовпассажиртранс» имеет право выкупить каждый автобус всего за 1,2 тысячи рублей. Общая сумма сделки составит 2,4 миллиарда рублей, что несколько ниже первоначальной заявки в 2,7 миллиарда рублей.В конкурсе приняли участие две лизинговые компании. По итогам торгов, «Сбербанк Лизинг» одержал победу, заключив контракт на поставку нового подвижного состава. Согласно опубликованной информации, вся техника должна поступить к заказчику до 1 апреля текущего года.Парк новых автобусов будет состоять из 20 транспортных средств большой вместимости, рассчитанных на 152 пассажира, и 70 автобусов, способных перевозить до 90 пассажиров. Все автобусы будут соответствовать экологическому стандарту «Евро-5» и произведены в 2025 году.Отличительными особенностями новых автобусов станут низкопольная конструкция, обеспечивающая комфортную и безопасную посадку и высадку пассажиров, включая маломобильных граждан. Также в салонах будет установлено современное оборудование: кондиционеры для поддержания комфортной температуры в любое время года, системы видеонаблюдения для обеспечения безопасности и системы автоинформирования пассажиров.Стоит отметить, что предыдущая попытка провести аукцион на лизинг 70 автобусов стоимостью 1,79 миллиарда рублей оказалась безуспешной. Основной причиной отказа потенциальных подрядчиков от участия в тендере стало ограничение по модельному ряду автобусов, предложенных к поставке.