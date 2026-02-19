На Дону матерей-героинь освободили от уплаты транспортного налога

Фото: ЗС РО.

На 28-м заседании донского парламента депутаты приняли поправки в закон «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области». Теперь от уплаты транспортного налога будут освобождены жительницы Ростовской области, удостоенные звания «Мать-героиня».- В конце прошлого года был принят федеральный закон, определяющий меры социальной поддержки для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня». Мы на своем областном уровне устанавливаем для них дополнительную льготу – полностью освобождаем их от уплаты транспортного налога, начиная с уплаты уже за 2025 год,– прокомментировал председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко.Напомним, что «Мать-героиня» – это высшее звание, которое присваивается женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей.Еще одним из изменений в законе стало установление на 2026 год пониженных ставок в отношении креативных и IT-компаний, которые работают на упрощенной системе налогообложения (АУСН).Для налогоплательщиков, осуществляющих разработку компьютерного программного обеспечения, будет зафиксирована ставка 1 % при объекте налогообложения «доходы» и 5 % при объекте «доходы минус расходы». Для предпринимателей в сфере креативных (творческих) индустрий – 4 % при объекте налогообложения «доходы» и 10 % при объекте «доходы минус расходы».Кроме того, депутаты ЗС направили обращение в Госдуму с предложением распространить автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН) на некоммерческие организации.В обращении говорится, что некоммерческие организации (НКО) тратят все свои заработанные деньги на достижение своих целей. По своей природе НКО приносят больше социальной пользы обществу, чем коммерческие организации. Поэтому их нужно поддерживать, например, снижая налоги и упрощая бухгалтерский учет, так же, как поддерживают микробизнес.Депутаты Законодательного собрания Ростовской области предлагают внести корректировки в федеральное законодательство и дать НКО возможность применять упрощенную систему налогообложения в своей деятельности.