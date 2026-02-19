28-е заседание ЗС РО: для трудоустройства ветеранов СВО выделили квоту в 3%

Фото: ЗС Ростовской области.

19 февраля состоялось 28-е заседание Законодательного собрания Ростовской области VII созыва. Это первое заседание донского парламента в 2026 году, и по-прежнему одним из ключевых направлений законотворческой деятельности остается поддержка участников СВО и их семей. В новом этапе работы стоит важная задача - обеспечить адаптацию бойцам, которые вернулись с СВО, и помочь им в трудоустройстве.Депутаты приняли областной закон о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий.Согласно областному закону, на всех предприятиях с численностью более 35 человек, устанавливается квота в размере 3% рабочих мест для ветеранов боевых действий. Это касается всех предприятий, независимо от того, кто ими владеет.- Ростовская область является одним из немногих регионов нашей страны, в которых установлен такой высокий уровень квотирования. Это, конечно, накладывает обязательства и на руководителей предприятий, организаций, и на органы государственной власти, которые должны будут обеспечивать исполнение этого закона, соблюдать защиту прав ветеранов боевых действий, – отметил спикер донского парламента.По оценке экспертов, благодаря квоте в Ростовской области появится больше 4 тысяч рабочих мест для ветеранов боевых действий, вернувшихся с СВО.Спикер донского парламенте отметил, что законопроект получил положительную оценку на федеральном уровне. Его одобрили в Роструде и Министерстве труда и социальной защиты России.Еще одно изменение касалось поправок в областной закон, в соответствии с которым члены семей участников СВО получают компенсацию в размере 50% на оплату жилищно-коммунальных услуг.Этой мерой поддержки уже активно пользуются участники СВО и их семьи. Однако выяснилось, что под его действие не попадает такая категория, как опекуны и попечители. К примеру, если родитель или оба родителя принимают участие в спецоперации, а за ребенком ухаживает бабушка или дедушка, льгота не была положена. Депутаты исправили эту несправедливость.- Мы этот пробел восполняем и распространяем действие данной льготы на граждан, которые на протяжении не менее трех лет осуществляют опеку или попечительство над ребенком участника СВО и в настоящее время продолжают находиться в этом статусе, – сообщил спикер донского парламента Александр Ищенко.