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В Ростовской области усилят меры безопасности на майские праздники

В Ростовской области усилят меры безопасности на майские праздники
В Ростовской области усилят меры безопасности в дни проведения майских праздников. Об этом 4 апреля сообщили в региональном правительстве.

Под круглосуточную охрану будут взяты более двух тысяч памятников и 210 мемориальных комплексов «Вечный огонь». За порядком будут следить сотрудники полиции, частных охранных мероприятий, а также казачьих объединений.

Будет усилен контроль за транспортными средствами. Особое внимание будет уделено безопасности в местах, где пройдут массовые мероприятия.
Фото: Ростов.Ру
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