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В Ростове в вечерние часы усилят патрулирование улиц

В Ростове в вечерние часы усилят патрулирование улиц

На улицах Ростова усилят патрулирование в вечерние часы. Об этом сообщили в администрации города.

Дополнительные наряды будут контролировать соблюдение самоизоляции и масочного режима с 19 до 22 часов.

По данным ростовской мэрии, 23 мая во время патрулирования общественных мест было составлено 156 протоколов за нарушение масочного режима. Добавим, что среди городов и районов Дона Ростов занимает первое место в рейтинге несоблюдения масочного режима.

За прошедшие сутки в целом по Ростовской области за нарушение введённых ограничений, в том числе отсутствие масок, была составлена почти тысяча протоколов.

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