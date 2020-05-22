В Ростове в вечерние часы усилят патрулирование улиц
На улицах Ростова усилят патрулирование в вечерние часы. Об этом сообщили в администрации города.
Дополнительные наряды будут контролировать соблюдение самоизоляции и масочного режима с 19 до 22 часов.
По данным ростовской мэрии, 23 мая во время патрулирования общественных мест было составлено 156 протоколов за нарушение масочного режима. Добавим, что среди городов и районов Дона Ростов занимает первое место в рейтинге несоблюдения масочного режима.
За прошедшие сутки в целом по Ростовской области за нарушение введённых ограничений, в том числе отсутствие масок, была составлена почти тысяча протоколов.