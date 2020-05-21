На выходных в Ростове усилят контроль за соблюдением самоизоляции и масочного режима
В Ростове в субботу и в воскресенье усилят контроль за соблюдением самоизоляции и масочного режима. Об этом сообщили во время заседания городского оперативного штаба администрации донской столицы.
По словам заместителя главы Юрия Овчинникова, 23 и 24 мая рейды пройдут в Кумженской роще, левобережной зоне, скверах, парках, пешеходных зонах, а также на улице Пушкинской.
Сотрудники полиции будут проверять у прохожих наличие масок и выяснять у них причины, по которой они находятся на улице, а не дома.
Добавим, что в Ростовской области продолжает действовать ряд ограничений и режим самоизоляции. С 15 мая в регионе возобновили работу постоянно действующие ярмарки продовольственных товаров. На Дону открылись 99 таких площадок.
С 18 мая анонсировалось открытие салонов красоты, химчисток, магазинов непродовольственных товаров. Также планировалось разрешить занятия спортом по два человека на улице. Однако соответствующие изменения в постановление правительства так и е были внесены. Но, 22 мая, губернатор Василий Голубев объявил о возобновлении работы непродовольственных магазинов с 25 мая.
Кроме того, с 1 июня в Ростовской области начнут работу дежурные группы в детских садах.