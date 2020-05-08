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За сутки в Ростовской области составили более ста протоколов за нарушение режима самоизоляции

За сутки в Ростовской области составили более ста протоколов за нарушение режима самоизоляции
За нарушение режима самоизоляции в Ростовской области за сутки составили 113 протоколов. В общей сложности за весь период их получил уже 7 791 человек. Такие данные 11 мая сообщили в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации с новой коронавирусной инфекцией.

Размер штрафов варьируется от 1 до 40 тысяч рублей. Протоколы составляют в отношении тех, кто, имея подозрение на коронавирус, вышел на улицу. Также к ответственности привлекают людей, которые не выполняют требования, установленные из-за режима повышенной готовности. Это относится к тем, кто выходит из дома без уважительной причины, не надевает маску в общественных местах и не соблюдает социальную дистанцию. Всего по решению суда штраф выплатили уже 3 168 человек.

Теги: коронавирус в Ростове штраф за нарушение самоизоляции Ростов

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