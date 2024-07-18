В Ростове под суд пойдет производитель трибун, которые обрушились на 56 человек

Фото: Ростов.РУ

Кировский районный суд Ростова рассмотрит уголовное дело в отношении директора ООО «Лазертех» Сергея Асрибекова. Эта компания изготовила мобильные трибуны, которые обрушились на 56 человек во время футбольного матча.Леденящая кровь трагедия случилась 30 мая 2023 года на территории гребного канала «Дон». Во время игры между детскими командами начался сильный ливень. Из-за непогоды главный арбитр прервал встречу. Школьники, их родители спрятались от дождя под трибунами. Вскоре мощный ветер повалил конструкцию. В результате этого пострадали 36 несовершеннолетних и 20 взрослых. Помимо этого погибла 45-летняя мама одного из футболистов.В отношении Сергея Асрибекова возбудили уголовное дело по статье: «Производство, перевозка в целях сбыта и сбыт товара, не отвечающего требованиям безопасности». Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.- Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.