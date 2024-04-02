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В Ростовской области рыбак на лодке едва не утонул в озере

В Ростовской области рыбак на лодке едва не утонул в озере
Рыбак на лодке едва не утонул в озере Ростовской области. Происшествие случилось в Веселовском районе 30 марта.

Местный житель приехал порыбачить к озеру Шахаевский лиман. Мужчина достал из машины резиновую лодку, спустил ее на воду, взял снасти и поплыл к середине водоема. В какой-то момент плавсредство лопнуло. Лодка сдувалась на глазах, теряя четкую форму. Рыбак смог добраться до отмели до того, как весь воздух вышел из нее. Там он позвал на помощь спасателей.

— Пострадавшего взяли на борт служебного катера и доставили на противоположный берег, где стоял его автомобиль, — добавили в региональном ДПЧС (прим. — департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций).
Фото: ДПЧС РО.
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