В Ростовской области рыбак на лодке едва не утонул в озере

Фото: ДПЧС РО.

Рыбак на лодке едва не утонул в озере Ростовской области. Происшествие случилось в Веселовском районе 30 марта.Местный житель приехал порыбачить к озеру Шахаевский лиман. Мужчина достал из машины резиновую лодку, спустил ее на воду, взял снасти и поплыл к середине водоема. В какой-то момент плавсредство лопнуло. Лодка сдувалась на глазах, теряя четкую форму. Рыбак смог добраться до отмели до того, как весь воздух вышел из нее. Там он позвал на помощь спасателей.— Пострадавшего взяли на борт служебного катера и доставили на противоположный берег, где стоял его автомобиль, — добавили в региональном ДПЧС (прим. — департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций).