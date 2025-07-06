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На новой рабочей неделе ростовчан ожидают массовые отключения электроэнергии

На новой рабочей неделе ростовчан ожидают массовые отключения электроэнергии

На предстоящей неделе жителей Ростова ожидают временные перебои с электричеством. Согласно информации, предоставленной компанией «Донэнерго», с 7 по 10 июля будут проводиться плановые работы на электросетях, что повлечет за собой отключения.

В понедельник, 7 июля, в промежутке с 9:00 до 17:00, подача электроэнергии будет временно прекращена по следующим адресам: 1-я Киргизская, дома с номерами от 31 до 61 и от 66 до 76; улица Ухтомского, дома с 35 по 69, а также 74 и 76а; Уральский переулок, дома с 31 по 61 и с 36 по 66; проспект Коммунистический, дома 34/1, 34/3, 34/5, 34/6 и 36/1; улица Стачки, дом 225.

Во вторник, 8 июля, в то же время (с 9 утра до 5 вечера) электричество отключат в зданиях, расположенных по адресам: улица Рябышева, дома с 99 по 115; улица Ленина, дома 89, 89/1, 91, 93, 93/1, 93/2, 93/3 и 95; 20-я улица, дома с 21 по 43 и с 24 по 54; улица Скрыпника, дома с 65 по 85 и с 70 по 104; улица 12 февраля, дома с 85 по 141; Рязанский переулок, дома с 57 по 81 и с 68 по 78; улица Детская, дома с 137 по 207 и с 134 по 184; улица Марины Расковой, дома с 21 по 61 и с 24 по 60; переулок Конный, дома с 23 по 45 и с 34 по 56; улица Солидарности, дома 114-116 и 131-157; улица Красной Звезды, дома с 33 по 47 и с 32 по 54; улица Ударников, дома с 39 по 47 и с 42 по 56; улица Книжная, дома с 138 по 170 и 121-159; улица Гельца, дом 33.

В среду, 9 июля, с 9:00 до 17:00, электроснабжение будет отсутствовать на территориях с/т «Лесхоз» и «Березка»; на улицах Усадебная и 2-я Усадебная; на улице Ленина, в домах 117, 117/1, 119, 119/1, 119/2, 119/2а, 121, 121/1, 121/2, 123; в Автомобильном переулке, дом 22; на Большой Садовой улице, дома с номерами от 61 до 63 и от 67 до 69; на улице Суворова, дома с 2 по 12 и с 1 по 13; на Ворошиловском проспекте, дом 47. В период с 9:00 до 16:00 отключения затронут Байкальскую улицу (дома 2-36 и 1-39), Гранатовую улицу (дома 13/44в, 40-46 и 30а, 33/3), улицу Ерёменко (дома 45-47, 55, 61-81, 58 и 44а), Живописную улицу (дома 1-91 и 2-68) и Западную улицу (дома 11-55, 81-87, 101-127 и 22-68). Подробный график доступен на сайте компании.
Фото: Donday
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