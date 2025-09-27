ГК «Ростов-Дон» одержал победу на выезде над командой «Динамо-Синара»

Фото: ГК Ростов-Дон

В рамках Суперлиги сезона-2025/26 гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал победу над командой «Динамо-Синара» в гостевом матче, состоявшемся 27 сентября.Волгоградская арена стала местом напряженной борьбы двух сильных команд. Игроки из Ростова продемонстрировали надежную защиту, успешно отражая атаки соперниц. Особо стоит отметить игру вратаря Анастасии Рябцевой и левого крайнего игрока Кристины Кожокарь.Первая половина игры завершилась с преимуществом в шесть мячей в пользу "Ростов-Дона" – 16:10. Во втором тайме игра стала еще более динамичной, и донские гандболистки смогли забросить более двадцати мячей. Команда «Динамо-Синара» не сумела переломить ход встречи.Итоговый счет матча – 38:21 в пользу «Ростов-Дона».