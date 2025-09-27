ГК «Ростов-Дон» одержал победу на выезде над командой «Динамо-Синара»
В рамках Суперлиги сезона-2025/26 гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал победу над командой «Динамо-Синара» в гостевом матче, состоявшемся 27 сентября.
Волгоградская арена стала местом напряженной борьбы двух сильных команд. Игроки из Ростова продемонстрировали надежную защиту, успешно отражая атаки соперниц. Особо стоит отметить игру вратаря Анастасии Рябцевой и левого крайнего игрока Кристины Кожокарь.
Первая половина игры завершилась с преимуществом в шесть мячей в пользу "Ростов-Дона" – 16:10. Во втором тайме игра стала еще более динамичной, и донские гандболистки смогли забросить более двадцати мячей. Команда «Динамо-Синара» не сумела переломить ход встречи.
Итоговый счет матча – 38:21 в пользу «Ростов-Дона».