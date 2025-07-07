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В Ростове в День семьи, любви и верности поженятся 105 пар

В Ростове в День семьи, любви и верности поженятся 105 пар
В Ростове в День семьи, любви и верности поженятся 105 пар. В знаменательную дату 08.07.2025 десятки влюбленных скажут друг другу «да».

По данным регионального управления ЗАГС, наибольшее количество брачующихся ожидается в ЗАГСе Кировского района — 63 пары.

Решение пожениться в День семьи любви и верности – это не просто красивый жест, это выбор, наполненный глубоким смыслом. В этот день, когда чествуются святые Петр и Феврония Муромские, покровители брака, решение создать новую семью обретает особую символическую значимость. Ведь именно их история является примером преданности, терпения и всепобеждающей любви, прошедшей сквозь все испытания.
Фото: нейросеть
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