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В Ростове в День семьи, любви и верности поженятся 105 пар. В знаменательную дату 08.07.2025 десятки влюбленных скажут друг другу «да».По данным регионального управления ЗАГС, наибольшее количество брачующихся ожидается в ЗАГСе Кировского района — 63 пары.Решение пожениться в День семьи любви и верности – это не просто красивый жест, это выбор, наполненный глубоким смыслом. В этот день, когда чествуются святые Петр и Феврония Муромские, покровители брака, решение создать новую семью обретает особую символическую значимость. Ведь именно их история является примером преданности, терпения и всепобеждающей любви, прошедшей сквозь все испытания.