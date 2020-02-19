В «день пяти двоек» в Ростовской области поженятся 246 пар



В Ростовской области в красивую дату поженятся более двух сотен пар. По данным донского правительства, 22.02.2020 года в регионе проведут 246 свадеб, из них в Ростове — 122.



Многие считают, что женитьба в красивую дату принесёт счастье в семейной жизни. Некоторые решили связать себя узами брака в «день пяти двоек», поэтому работники ЗАГСов готовятся к настоящему ажиотажу.



Ожидается, что всего на будущей неделе появится 563 новых семьи. Следующая дата, когда ЗАГСы будут работать без продыха, — 8 июля, День семьи, любви и верности.



Предыдущей уникальной датой было 20.02.2020. В этот день (несмотря на то, что это был четверг) поженились 317 пар, из них 127 — в донской столице.



Влюблённые идут под венец, несмотря на то, что високосный год, согласно народным предметам, - не лучший период для брака. При этом год Крысы считается удачным для женитьбы, так как молодых ждёт богатая на впечатления семейная жизнь.