В День семьи, любви и верности по традиции чествовали лучшие семьи Ростова

Фото: администрация Ростова

В День семьи, любви и верности в Ростове-на-Дону по традиции чествовали лучшие семьи. В этом году семейный праздник обрел особую значимость, так как 2024-й объявлен президентом Владимиром Путиным Годом семьи.В такой торжественный день в «Шолохов-центре» состоялась регистрация брака молодых жителей донской столицы – Полины и Родиона Гуртовых-Михайлусовых. Молодоженам есть с кого брать пример. Ведь на их торжестве собрались семьи-долгожители и многодетные семьи.В честь этого светлого семейного праздника заслуженные награды вручили тем, кто своим примером показывает важность и значимость семейных ценностей. Заслуженные награды за сохранение семейных устоев и традиций вручили супругам, которые прожили в браке не один десяток лет. Также в День семьи, любви и верности чествовали семьи, в которых воспитываются трое и более детей.- Каждая из пар - достойный пример для подрастающего поколения. Поздравляю всех с праздником! Желаю здоровья и благополучия! Пусть каждый дом будет наполнен теплом и радостью, пусть в нем звучит детский смех и царит любовь! - поздравил семьи глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.В рамках праздника в разных районах Ростова прошли различные концерты, развлекательные программы, викторины и мастер-классы. Так, в парке им. М. Горького прошел праздничный концерт «Любовь и верность - основа любви». В Ростовском зоопарке для семей с детьми провели анимационную программу «Раз, ромашка, два, ромашка». Спортивные семьи приняли участие в «Семейных стартах», которые прошли в парке культуры и отдыха «Левобережный». Празднование Дня семьи, любви и верности в Ростове получилось ярким и насыщенным.