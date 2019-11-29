В Ростове установили главную городскую ёлку
Фото: www.instagram.com/rostovrnd
В центре Ростова у входа в парк Горького установили главную городскую елку. Демонтаж новогодней красавицы завершился 2 декабря.
Впереди - официальное открытие городской ёлки. Как правило, праздник проходит в 20-х числах месяца.
Напомним, в прошлом году городские власти приобрели искусственное новогоднее дерево. За ель заплатили 750 тысяч рублей. Высота ёлки составляет 20 метров. Её украшают порядка 120 игрушек и иллюминация.