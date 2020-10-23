В Ростове умер главврач больницы № 20 Юрий Дронов, болевший коронавирусом

В Ростове-на-Дону умер главный врач больницы № 20 Юрий Дронов. Мужчина ушёл из жизни в 60 лет. Об этом сообщили на официальном сайте Законодательного собрания региона 26 октября.Как сообщалось ранее, Юрий Иванович лежал в ковидном госпитале с подтверждённым диагнозом «COVID-19». Сначала его состояние было удовлетворительным. Однако спустя неделю здоровье начало ухудшаться. Сотрудники медицинского учреждения из всех сил боролись за жизнь своего руководителя.Причина смерти главврача пока не известна. Вероятно, болезнь не отступила и дала осложнения на здоровье мужчины.Добавим, Юрий Иванович родился в Ростове в 1961 году. Он окончил Ростовский государственный медицинский институт. Сначала был интерном в кардиологическом отделении БСМП № 2 города, затем работал врачом-терапевтом в терапевтическом отделении городской больницы № 4 Ростова-на-Дону. В 2009 году Юрий Дронов дослужился до должности главврача горбольницы № 20.Также мужчина был депутатом Законодательного собрания РО от партии «Единая Россия».