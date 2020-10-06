В Ростове скончался врач ГБСМП Олег Рыжков, болевший коронавирусом

В Ростове-на-Дону на 64-м году жизни скончался известный врач травматолог-ортопед Олег Рыжков. Прискорбная весть стала известна Rostov.ru 8 октября. Олега Рыжкова не стало несколько дней назад. По данным источника, врач болел коронавирусом. Однако точная причина смерти медика станет известна позже.Коллеги и знакомые с Олегом Михайловичем называют его выдающимся врачом. Он был бесконечно предан своей профессии и пользовался заслуженным уважением не только в Ростове, но и далеко за его пределами. Олег Михайлович проработал в травматологии больницы скорой помощи больше 30 лет, участвовал в ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС, спасал детей от смерти после трагедии со школьным автобусом на Кагальницком железнодорожном переезде в 1996 году. В 2012-м году он был награждён памятным знаком "75 лет Ростовской области".Памятная церемония прощания с Олегом Рыжковым назначена на 8 октября. Коллеги и благодарные пациенты выражают глубочайшие слова соболезнования семье врача.Напомним, в августе 2020 года в Ростовской области, предположительно от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались врач отделения скорой медицинской помощи БСМП Игорь Бец, главврач гинекологической больницы Новочеркасска 75-летняя Галина Криворучко. В июле ушёл из жизни главный внештатный реаниматолог-анестезиолог региона Игорь Дударев. В областной больнице в Ростове скончался врач анестезиолог-реаниматолог БСМП города Шахты 54-летний Вячеслав Сергиенко. У доктора был подтверждённый диагноз «коронавирус». Также от осложнений из-за коронавируса умерла врач областной клинической больницы №2 Анна Сибирская. Также жертвами опасного вируса стали еще несколько медиков в Ростовской области.