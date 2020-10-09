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Медики борются за жизнь заболевшего коронавирусом главврача больницы № 20 в Ростове

Медики борются за жизнь заболевшего коронавирусом главврача больницы № 20 в Ростове
Главный врач ростовской больницы № 20 болен коронавирусом. Эту информацию 13 октября подтвердили в Законодательном собрании Ростовской области.

Юрий Дронов лежит в ковидном госпитале около недели. Сначала его состояние было удовлетворительное. Однако последние дни оно стало ухудшаться. Врачи делают все возможное, чтобы спасти своего руководителя.

Юрий Дронов родился в 1961 году в Ростове-на-Дону. Окончил Ростовский государственный медицинский институт. Трудовую деятельность начал с должности врача-интерна кардиологического отделения БСМП № 2 Ростова. После молодой медик был назначен на должность врача-терапевта терапевтического отделения городской больницы № 4 города Ростова-на-Дону. Двигаясь вверх по карьерной лестнице, в 2009 году Юрий Иванович был назначен на должность главврача горбольницы № 20.

Кроме того, он является депутатом Законодательного собрания РО от партии «Единая Россия».

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