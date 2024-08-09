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В Ростове у 62-летней женщины нашли редкое новообразование щитовидной железы

В Ростове у 62-летней женщины нашли редкое новообразование щитовидной железы
В Ростове у 62-летней женщины нашли редкое новообразование щитовидной железы. Об этом случае рассказали в донском Минздраве 9 августа.

Местная жительница долгое время страдала от кашля, одышки и затрудненного дыхания. Особенно плохо она себя чувствовала, когда ложилась. Женщина решила пойти к врачу.

Во время обследования у нее обнаружили новообразование, которое росло внутрь — это крайне редкая патология. Однако внешне шея пациентки выглядела совершенно нормально.

В подобных ситуациях не всегда удается удалить щитовидную железу через доступ в области шеи. Поэтому ростовские врачи были готовы к проведению более масштабной операции с рассечением грудной клетки. К счастью, все обошлось.

Операция прошла успешно, без осложнений. Голос пациентки не пострадал.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо.
Фото: минздрав РО.
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