Фото: минздрав РО.

В Ростове у 62-летней женщины нашли редкое новообразование щитовидной железы. Об этом случае рассказали в донском Минздраве 9 августа.Местная жительница долгое время страдала от кашля, одышки и затрудненного дыхания. Особенно плохо она себя чувствовала, когда ложилась. Женщина решила пойти к врачу.Во время обследования у нее обнаружили новообразование, которое росло внутрь — это крайне редкая патология. Однако внешне шея пациентки выглядела совершенно нормально.В подобных ситуациях не всегда удается удалить щитовидную железу через доступ в области шеи. Поэтому ростовские врачи были готовы к проведению более масштабной операции с рассечением грудной клетки. К счастью, все обошлось.Операция прошла успешно, без осложнений. Голос пациентки не пострадал.Сейчас женщина чувствует себя хорошо.