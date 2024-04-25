Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове у двух женщин, которые десятки лет не посещали гинеколога, нашли огромные опухоли

В Ростове у двух женщин, которые десятки лет не посещали гинеколога, нашли огромные опухоли
В Ростове у двух женщин обнаружили огромные опухоли. Информацию об этом 25 апреля сообщили в Минздраве региона.

В Ростовскую городскую больницу № 6 с жалобами обратились две женщины. У 48-летней женщины по результатам анализов выявили высокий гемоглобин. Также она жаловалась на потери сознания и маточное кровотечение. После тщательного обследования врачи обнаружили у женщины новообразование в брюшной полости до 28 недель беременности. В течении месяца горожанка наблюдала кровотечение, а когда появилась опухоль, не помнила. Всего она не посещала гинеколога 12 лет.

Похожая ситуация произошла с 50-летней горожанкой. Она жаловалась на резкое увеличение объемов живота и затрудненное дыхание.

Порядка 8 лет назад у нее выявили кистому яичника размером 6 сантиметров, с тех пор она больше не обращалась к врачу. За это время опухоль достигла 50 сантиметров. Горожанку прооперировали врачи.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.