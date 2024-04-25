В Ростове у двух женщин, которые десятки лет не посещали гинеколога, нашли огромные опухоли

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В Ростове у двух женщин обнаружили огромные опухоли. Информацию об этом 25 апреля сообщили в Минздраве региона.В Ростовскую городскую больницу № 6 с жалобами обратились две женщины. У 48-летней женщины по результатам анализов выявили высокий гемоглобин. Также она жаловалась на потери сознания и маточное кровотечение. После тщательного обследования врачи обнаружили у женщины новообразование в брюшной полости до 28 недель беременности. В течении месяца горожанка наблюдала кровотечение, а когда появилась опухоль, не помнила. Всего она не посещала гинеколога 12 лет.Похожая ситуация произошла с 50-летней горожанкой. Она жаловалась на резкое увеличение объемов живота и затрудненное дыхание.Порядка 8 лет назад у нее выявили кистому яичника размером 6 сантиметров, с тех пор она больше не обращалась к врачу. За это время опухоль достигла 50 сантиметров. Горожанку прооперировали врачи.