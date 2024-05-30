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В Ростове врачи у женщины нашли редкую опухоль

В Ростове врачи у женщины нашли редкую опухоль
В Ростове врачи у женщины нашли редкую опухоль. Информацию об этом сообщили в региональном Минздраве 29 мая.

Женщина поступила в больницу для проведения планового кесарева сечения. На свет появилась её дочка весом 3 килограмма и ростом 49 сантиметров. Однако во время операции врачи обнаружили новообразование яичников, которое требовало экстренного удаления.

После обследования у пациентки была обнаружена сертолиома яичника. Это заболевание возникает из-за появления клеток, которые вырабатывают мужские гормоны. Такой диагноз встречается менее чем у 2% людей с опухолями.

У женщин с сертолиомой могут наблюдаться нарушения менструального цикла, огрубение голоса, избыточный рост волос по мужскому типу и появление мужских черт. Также возможно развитие бесплодия.

Пациентке посоветовали сдать необходимые анализы и проконсультироваться у онколога.
Фото: Ростов ру
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