Фото: Ростов ру

В Ростове врачи у женщины нашли редкую опухоль. Информацию об этом сообщили в региональном Минздраве 29 мая.Женщина поступила в больницу для проведения планового кесарева сечения. На свет появилась её дочка весом 3 килограмма и ростом 49 сантиметров. Однако во время операции врачи обнаружили новообразование яичников, которое требовало экстренного удаления.После обследования у пациентки была обнаружена сертолиома яичника. Это заболевание возникает из-за появления клеток, которые вырабатывают мужские гормоны. Такой диагноз встречается менее чем у 2% людей с опухолями.У женщин с сертолиомой могут наблюдаться нарушения менструального цикла, огрубение голоса, избыточный рост волос по мужскому типу и появление мужских черт. Также возможно развитие бесплодия.Пациентке посоветовали сдать необходимые анализы и проконсультироваться у онколога.