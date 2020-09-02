В Ростове трое парней из Чебоксар устроили дебош в поезде

В Ростове с поезда сняли троих парней, устроивших дебош в вагоне. Об инциденте рассказали 4 сентября в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.Поезд следовал из Новороссийска в Пермь. На станции в Ростове-на-Дону в один из вагонов вызвали полицию. Оказалось, что трое пассажиров устроили дебош. Они пили спиртное, мешали другим людям и ругались матом. Какие-либо попытки успокоить буйных мужчин не увенчались успехом.Угомонить неспокойных пассажиров удалось только в отделении полиции. Поезд же поехал дальше по своему направлению. Задержанными оказались трое жителей Чебоксар в возрасте от 32 до 34 лет.- В отношении нарушителей составили административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство», - сообщили в ведомстве. - Им грозит административный арест на срок до 15 суток.