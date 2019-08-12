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Пьяных мужчину и женщину сняли с поездов в Ростовской области за дебош

Двух мужчин, направлявшихся с севера на юг страны, сняли с поезда. Прервать поездку путешественникам пришлось из-за недостойного поведения.

Так, 12 августа 57-летнего пассажира поезда Санкт-Петербург – Адлер попросили сойти на станции Лихой в Ростовской области. Во время поездки пьяный житель Тульской области мешал попутчикам и не реагировал на их замечания. Дебошира доставили в линейный отдел полиции.

Аналогичный случай произошёл в этот же день в пассажирском поезде Санкт-Петербург - Новороссийск. На станции Миллерово к сотрудникам полиции обратился начальник поезда. Он рассказал, что 36-летняя жительница Воронежа ругалась на попутчиков нецензурной бранью, мешала им отдыхать и не обращала внимания на замечания проводника.
- В отношении данных граждан составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, - рассказали в пресс-службе Управления МВД на транспорте по СКФО. - Санкции данной статьи предполагают максимальное наказание в виде штрафа или административного ареста на срок до 15 суток.

Добавим, что на прошлой неделе за такое же поведение в Ростовской области сняли с поездов двух нетрезвых пассажиров.

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