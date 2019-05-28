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Троих пассажиров сняли с поезда в Ростовской области за курение и нецензурную брань

Троих пассажиров сняли с поезда в Ростовской области за курение и нецензурную брань
Фото: fair.ru

Три пассажира поезда, следовавшего из Сухуми в Санкт-Петербург, не доехали до пункта назначения. Мужчин сняли с состава за нарушение общественного порядка вечером 29 мая.

В дежурную часть Лиховского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что к пассажирскому поезду требуется наряд полиции. Прибывшим сотрудникам начальник поезда рассказал, что трое мужчин во время поездки курили и выражались нецензурной бранью, на замечания других пассажиров не реагировали. Нарушителями оказались жители Краснодарского края и Республики Адыгея в возрасте от 39 до 52 лет.
- Граждан доставили в дежурную часть линейного отдела, - рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СКФО. - В отношении них составлены административные протоколы за мелкое хулиганство и нарушение установленного федеральным законом запрета на курение на отдельных объектах.

Дебоширам грозит штраф либо арест на срок до 15 суток.

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