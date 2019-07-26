Буйного пассажира сняли с поезда в Ростовской области



В Ростовской области с поезда сняли нарушителя спокойствия. Утром 28 июля в отдел МВД на транспорте поступило сообщение о том, что к пассажирскому поезду нужен наряд полиции.



Состав следовал из Кисловодска в Екатеринбург. Один из пассажиров распивал спиртные напитки и ругался матом. Попутчики и сотрудники железной дороги делали замечания, но он не реагировал. Поезд остановили в Сальске. Нарушителем оказался 46-летний житель Свердловской области.



- Полицейские доставили его в дежурную часть, - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО. - В отношении него составлены административные протоколы по статьям «Мелкое хулиганство» и «Потребление алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом».



Наказание предусматриваешь штраф или арест на 15 суток.