Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Буйного пассажира сняли с поезда в Ростовской области

Буйного пассажира сняли с поезда в Ростовской области
В Ростовской области с поезда сняли нарушителя спокойствия. Утром 28 июля в отдел МВД на транспорте поступило сообщение о том, что к пассажирскому поезду нужен наряд полиции.

Состав следовал из Кисловодска в Екатеринбург. Один из пассажиров распивал спиртные напитки и ругался матом. Попутчики и сотрудники железной дороги делали замечания, но он не реагировал. Поезд остановили в Сальске. Нарушителем оказался 46-летний житель Свердловской области.

- Полицейские доставили его в дежурную часть, - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО. - В отношении него составлены административные протоколы по статьям «Мелкое хулиганство» и «Потребление алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом».

Наказание предусматриваешь штраф или арест на 15 суток.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.