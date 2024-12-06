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В Ростове три многоэтажки на Таганрогской остались без отопления

В Ростове три многоэтажки на Таганрогской остались без отопления
В Ростове-на-Дону три многоэтажки остались без отопления из-за аварии. Об этом сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики.

На теплотрассе специалисты обнаружили дефект. Из-за работ по его устранению без отопления остались три многоэтажных дома на Таганрогской.

Временно местным жителям придется запастись теплой одеждой, электрообогревателями и терпением.

На месте уже работают специалисты. Ориентировочное время восстановления теплоснабжения – 6 декабря к 19:00.
Фото: СоцСети
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