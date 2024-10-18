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В Ростове из-за аварии на теплотрассе жители Левенцовки остались без отопления

В Ростове из-за аварии на теплотрассе жители Левенцовки остались без отопления
В Левенцовском микрорайоне Ростова жители остались без отопления из-за прорыва на теплотрассе. Об этом горожане начали сообщать с 17 октября в соцсетях.

Как сообщают местные жители, батареи стали холодными на Солженицина №№13, 24/23, также на Жданова, №№7/33, 1/5, 11. Сотни людей из-за коммунальные аварии буквально замерзают в своих квартирах. Они пытаются пользоваться электрообогревателями и надевать теплую одежду. Однако это не всегда спасает. При этом, многие жители проживают в квартирах с детьми.

- Отопление отключили из-за коммунальной аварии,- пишут пользователи.

По данным Ростовских тепловых сетей, из-за коммунальной аварии на теплотрассе приостановлена подача гвс и отопления. Пока неизвестно как скоро прорыв будет устранен.

Напомним, в середине октября в Ростове значительно похолодало. Температура воздуха днем достигает +10 градусов, а ночью +6 градусов.
Фото: Rostov.ru
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