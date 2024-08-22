В центре Ростова оградили сигнальной лентой участок, где обвалилась штукатурка

Фото: Администрация Ростова

В Ростове-на-Дону на Большой Садовой улице оградили сигнальной лентой участок, где обвалилась штукатурка. Об этом сообщила администрация города.Инцидент произошёл вечером 21 августа. С балкона на пятом этаже дома № 43 упали огромные куски штукатурки на оживлённую улицу. К счастью, в этот момент рядом никого не было.Как сообщили в мэрии, на опасном участке установят временное ограждение и проведут ремонтные работы с аварийным балконом на пятом этаже.Многоквартирный дом на Большой Садовой улице был построен в 1952 году и не имеет статуса объекта культурного наследия. Интересно, что в 2022 году этот дом был капитально отремонтирован, но уже через два года после ремонта фасад здания начал разрушаться.