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В центре Ростова оградили сигнальной лентой участок, где обвалилась штукатурка

В центре Ростова оградили сигнальной лентой участок, где обвалилась штукатурка
В Ростове-на-Дону на Большой Садовой улице оградили сигнальной лентой участок, где обвалилась штукатурка. Об этом сообщила администрация города.

Инцидент произошёл вечером 21 августа. С балкона на пятом этаже дома № 43 упали огромные куски штукатурки на оживлённую улицу. К счастью, в этот момент рядом никого не было.

Как сообщили в мэрии, на опасном участке установят временное ограждение и проведут ремонтные работы с аварийным балконом на пятом этаже.

Многоквартирный дом на Большой Садовой улице был построен в 1952 году и не имеет статуса объекта культурного наследия. Интересно, что в 2022 году этот дом был капитально отремонтирован, но уже через два года после ремонта фасад здания начал разрушаться.
Фото: Администрация Ростова
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