В Ростове сотни жителей останутся без горячей воды с 13 июня
В Ростове сотни жителей останутся без горячей воды с 13 июня. Информацию об этом сообщил министр ЖКХ донского региона Сергей Сизиков.
Горячее водоснабжение будет прекращено из-за плановых работ на котельной по улице Дранко, 108А. Коммуникации не будет в границах улицы Дранко, улицы Ивановского, улицы Козлова, улицы Мечникова, переулка Халтуринского, переулка Гвардейского, улицы Нефедова, переулка Доломановского, улицы Фрунзе, улицы Стадионной, улицы Сеченова.
Восстановить горячее водоснабжение обещают 26 июня.