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В Ростове сотни жителей останутся без горячей воды с 13 июня

В Ростове сотни жителей останутся без горячей воды с 13 июня
В Ростове сотни жителей останутся без горячей воды с 13 июня. Информацию об этом сообщил министр ЖКХ донского региона Сергей Сизиков.

Горячее водоснабжение будет прекращено из-за плановых работ на котельной по улице Дранко, 108А. Коммуникации не будет в границах улицы Дранко, улицы Ивановского, улицы Козлова, улицы Мечникова, переулка Халтуринского, переулка Гвардейского, улицы Нефедова, переулка Доломановского, улицы Фрунзе, улицы Стадионной, улицы Сеченова.

Восстановить горячее водоснабжение обещают 26 июня.
Фото: Ростов ру
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