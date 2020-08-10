В конце рабочей недели тысячи жителей Ростова останутся без воды

Конец рабочей недели для тысяч ростовчан пройдет без воды. График отключений размещен на сайте «Ростовводоканала».Так, в четверг, 13 августа, с 08:30 до 17:00 водоснабжение остановят на участках от улицы Вятской до Киргизской и от улицы Загребаева до переулка Сальского.Воды не будет в школе № 24 и в детском саду «Соловушки».Также 13 августа с 08:30 до 03:00 следующего дня подачу воды временно прекратят в границах переулка Гвардейского, 2-го переулка, улицы Зенитчиков, Текучева, переулка Приволжского, улиц Маркова, Балочной, Бондаренко; на улице Текучева от переулка Гвардейского до улицы Маркова.С 08:30 четверга до 08:00 пятницы воды не будет в домах на отрезке от переулка Беломорского до улицы Чистопольской; по переулку Измаильскому; от улицы 2-й Киргизской до рощи СКА.Отключения проведут из-за строительных работ. Жителям города необходимо запастись в эти дни питьевой водой.