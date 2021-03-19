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В Ростове тысячи жителей Западного останутся на сутки без воды

В Ростове тысячи жителей Западного останутся на сутки без воды
В Ростове в сотнях домов отключат водоснабжение. С 9 часов 25 марта без воды останутся жители домов, расположенных в границах переулка 1-го Машиностроительного - улицы Ткачева, 7-го проезда - улицы Малиновского, Доватора - Счастливой, а также Малиновского - Мадояна.

Подача воды с пониженным давлением будет в домах, находящихся в границе улицы Малиновского - Мичуринской и проспекта Стачки - улицы Полигонной.

Причиной станет переврезка водопровода на улице Малиновского (на участке от Факельной до Типографской).

Как сообщили в АО «Ростовводоканал», водоснабжение восстановят к 9 часам 26 марта.

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